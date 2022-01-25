За расчет зарплаты и отчеты по работникам аутсорсерам нужно брать не менее 500 руб., считают бухгалтеры

Бухгалтеры рассказали, сколько стоит брать за работу расчетчику зарплаты-аутсорсеру за каждого сотрудника. 100 рублей — мало. Средняя цена от 500 рублей, хотя кто-то и до полутора тысяч берет.
Спрашивает наш подписчик.
«Подскажите, пожалуйста, какие сейчас расценки в аутсорсе расчетчикам зарплаты? Мне руководитель сказала, что 100 руб. за одного человека. Это действительно так? За начисление зарплаты и отчеты».
В комментариях посоветовали пройтись по сайтам аутсорсеров и проанализировать прайсы в своем городе.
«Цены разные. И от города, и от объема зависят. Мне называли 500 руб. за человека при количестве до 10, но не менее 2500».
Еще пишут, что в Новосибирске год назад за расчет и отчеты просили по 600 руб. за каждого сотрудника. А в Петербурге — от 500 руб.
У кого-то расценки еще выше:
«У меня в фирме от 1000 до 1500 руб. за одного человека. Кому не нравится, идёт к тем, у кого за 100 рублей».
А среднюю цену назвали от 500 до 600 рублей. А 100 рублей — это вообще ценник 1990 года, считают подписчики.
Коллеги, а вы как думаете? Пишите в комментариях.
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