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За расчет зарплаты и отчеты по работникам аутсорсерам нужно брать не менее 500 руб., считают бухгалтеры

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Рубрика Бухгалтерский аутсорсинг
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Бухгалтеры рассказали, сколько стоит брать за работу расчетчику зарплаты-аутсорсеру за каждого сотрудника. 100 рублей — мало. Средняя цена от 500 рублей, хотя кто-то и до полутора тысяч берет.

Спрашивает наш подписчик.

«Подскажите, пожалуйста, какие сейчас расценки в аутсорсе расчетчикам зарплаты? Мне руководитель сказала, что 100 руб. за одного человека. Это действительно так? За начисление зарплаты и отчеты».

В комментариях посоветовали пройтись по сайтам аутсорсеров и проанализировать прайсы в своем городе.

«Цены разные. И от города, и от объема зависят. Мне называли 500 руб. за человека при количестве до 10, но не менее 2500».

Еще пишут, что в Новосибирске год назад за расчет и отчеты просили по 600 руб. за каждого сотрудника. А в Петербурге — от 500 руб.

У кого-то расценки еще выше:

«У меня в фирме от 1000 до 1500 руб. за одного человека. Кому не нравится, идёт к тем, у кого за 100 рублей».

А среднюю цену назвали от 500 до 600 рублей. А 100 рублей — это вообще ценник 1990 года, считают подписчики.

Коллеги, а вы как думаете? Пишите в комментариях.

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