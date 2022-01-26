Специально перерегистрировать ККТ из-за маркировки не надо

Недавно изменилась форма заявления о регистрации ККТ. Туда добавили строку о маркировке. Но из-за этого не нужно в срочном порядке перерегистрировать кассу, успокоили в ФНС.
В заявление добавили строку 120:
Это изменение можно произвести вместе с плановой перерегистрацией. Например, перерегистрация может быть:
- при замене фискального накопителя;
- при изменении адреса установки ККТ;
- по иной причине.
Также сведения в строке 120 заявления необходимо указать при постановке на учет новой ККТ.
Об этом сообщает ФНС в письме № ПА-4-20/523@ от 20.01.2022.
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