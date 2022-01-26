Специально перерегистрировать ККТ из-за маркировки не надо

Недавно изменилась форма заявления о регистрации ККТ. Туда добавили строку о маркировке. Но из-за этого не нужно в срочном порядке перерегистрировать кассу, успокоили в ФНС.

В заявление добавили строку 120:

Это изменение можно произвести вместе с плановой перерегистрацией. Например, перерегистрация может быть:

при замене фискального накопителя;

при изменении адреса установки ККТ;

по иной причине.

Также сведения в строке 120 заявления необходимо указать при постановке на учет новой ККТ.

Об этом сообщает ФНС в письме № ПА-4-20/523@ от 20.01.2022.