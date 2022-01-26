🍷🍗🍏 С 1 мая начнется маркировка алкоголя и консервов из мяса, овощей и фруктов

С 1 мая 2022 года по 28 февраля 2023 года пройдет эксперимент по маркировке готовых или консервированных продуктов из мяса, мясных субпродуктов, овощей и фруктов.

На федеральном портале опубликован проект Минпромторга.

Пока эта маркировка добровольная.

В частности, будут маркировать: готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови;

овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, приготовленные или консервированные;

джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая.

Еще один проект вводит добровольную маркировку на алкоголь. Эксперимент пройдет с 1 июня 2022 года по 31 августа 2023 года.

Маркировать будут: вино;

вермут;

спиртовые настойки;

ликеры;

прочие спиртные напитки.

И наконец, опубликован проект о маркировке безалкогольного пива. Его оборот без кодов в зависимости от вида упаковки прекратится в сентябре или декабре 2022 года.