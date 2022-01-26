🍷🍗🍏 С 1 мая начнется маркировка алкоголя и консервов из мяса, овощей и фруктов

С 1 мая 2022 года по 28 февраля 2023 года пройдет эксперимент по маркировке готовых или консервированных продуктов из мяса, мясных субпродуктов, овощей и фруктов.
На федеральном портале опубликован проект Минпромторга.
Пока эта маркировка добровольная.
В частности, будут маркировать:
- готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови;
- овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, приготовленные или консервированные;
- джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая.
Еще один проект вводит добровольную маркировку на алкоголь. Эксперимент пройдет с 1 июня 2022 года по 31 августа 2023 года.
Маркировать будут:
- вино;
- вермут;
- спиртовые настойки;
- ликеры;
- прочие спиртные напитки.
И наконец, опубликован проект о маркировке безалкогольного пива. Его оборот без кодов в зависимости от вида упаковки прекратится в сентябре или декабре 2022 года.
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