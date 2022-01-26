Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Индекс Мосбиржи растет на открытии торгов

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Инвестиции
Версия для печати

Российский финансовый рынок открыл сессию с ростом ведущих индексов. Индекс Мосбиржи — на отметке 3338,29 пункта, это рост на 2,44%.

При этом, утром индекс вырос на 3,06%, до 3359,26 пункта.

Читайте также: индекс Мосбиржи вчера поставил новый антирекорд.

БУХУЧЕТ КАРДИНАЛЬНО ПОМЕНЯЛСЯ! ВЫ ГОТОВЫ?

Как правильно внедрить в работу сразу 5 новых ФСБУ? Когда и какие сделать проводки?

Идет набор в группу на курс повышения квалификации 120 часов «Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ».

Старт 15 февраля.

Забронируйте место>>>

Подборка полезных мероприятий

Разместить