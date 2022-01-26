Индекс Мосбиржи растет на открытии торгов

Российский финансовый рынок открыл сессию с ростом ведущих индексов. Индекс Мосбиржи — на отметке 3338,29 пункта, это рост на 2,44%.
При этом, утром индекс вырос на 3,06%, до 3359,26 пункта.
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