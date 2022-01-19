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Индекс Мосбиржи вчера поставил новый антирекорд

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Рубрика Инвестиции
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Вчерашний обвал росийского рынка акций стал рекордным с марта 2020 года.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 3328,94 пункта (-6,5%, минимум дня — 3297,12 пункта). Большинство акций упали в пределах 10,7%.

Так, среди лидеров падения:

  • TCS Group (-10,7%),
  • акции «Роснефти» (-10,3%),
  • Сбербанк (-10,2% и −8,4% «префы»),
  • расписки OZON (-9,6%),
  • бумаги «Газпрома» (-8,5%),
  • «Аэрофлот» (-7,2%).

Подорожали акции:

  • «ВСМПО-Ависма» (+ 3,7%),
  • ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (+ 2,5%),
  • ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (+ 2,5%),
  • расписки «О`Кей» (+ 2,1%).

По мнению эксперта компании «ВТБ Мои инвестиции» Станислава Клещева, за последние пять торговых сессий российский рынок акций подешевел более чем на 10% в рублях.

Аналогичных по масштабу распродаж за последнее десятилетие было всего три:

  • в 2014 году на фоне событий в Украине,
  • в 2020 году на фоне начала пандемии COVID-19
  • в 2020 году — на обвале нефтяных цен.

Падение, которое происходит сейчас, объясняют внешнеполитическими факторами и отсутствием ясности в отношениях России с Западом.

По материалам «Интерфакс».

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