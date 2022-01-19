Индекс Мосбиржи вчера поставил новый антирекорд

Вчерашний обвал росийского рынка акций стал рекордным с марта 2020 года.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 3328,94 пункта (-6,5%, минимум дня — 3297,12 пункта). Большинство акций упали в пределах 10,7%.

Так, среди лидеров падения:

Подорожали акции:

По мнению эксперта компании «ВТБ Мои инвестиции» Станислава Клещева, за последние пять торговых сессий российский рынок акций подешевел более чем на 10% в рублях.

Аналогичных по масштабу распродаж за последнее десятилетие было всего три:

Падение, которое происходит сейчас, объясняют внешнеполитическими факторами и отсутствием ясности в отношениях России с Западом.

По материалам «Интерфакс».

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