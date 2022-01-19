Индекс Мосбиржи вчера поставил новый антирекорд

Вчерашний обвал росийского рынка акций стал рекордным с марта 2020 года.
По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 3328,94 пункта (-6,5%, минимум дня — 3297,12 пункта). Большинство акций упали в пределах 10,7%.
Так, среди лидеров падения:
- TCS Group (-10,7%),
- акции «Роснефти» (-10,3%),
- Сбербанк (-10,2% и −8,4% «префы»),
- расписки OZON (-9,6%),
- бумаги «Газпрома» (-8,5%),
- «Аэрофлот» (-7,2%).
Подорожали акции:
- «ВСМПО-Ависма» (+ 3,7%),
- ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (+ 2,5%),
- ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (+ 2,5%),
- расписки «О`Кей» (+ 2,1%).
По мнению эксперта компании «ВТБ Мои инвестиции» Станислава Клещева, за последние пять торговых сессий российский рынок акций подешевел более чем на 10% в рублях.
Аналогичных по масштабу распродаж за последнее десятилетие было всего три:
- в 2014 году на фоне событий в Украине,
- в 2020 году на фоне начала пандемии COVID-19
- в 2020 году — на обвале нефтяных цен.
Падение, которое происходит сейчас, объясняют внешнеполитическими факторами и отсутствием ясности в отношениях России с Западом.
По материалам «Интерфакс».
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