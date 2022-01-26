Налоговый чат-бот «Таксик» за год стал еще умнее, считают в ФНС

За 2021 год чат-бот от ФНС по имени Таксик научился отвечать на 9,5 тыс. новых вопросов.

С его помощью люди могут самостоятельно рассчитать имущественные налоги, страховые взносы, записаться на прием в налоговую инспекцию, а также оценить качество ответа, рассказали в ФНС.

Чат-бот был начал работать в 2020 году. Он основан на технологии искусственного интеллекта.

Чем больше вопросов задают боту, тем умнее он должен становиться.

Со времени запуска количество обращений к нему выросло в 6 раз: если в 2020 году его услугами воспользовались 200 тысяч раз, то в 2021 году этот показатель превысил миллион.