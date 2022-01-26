Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Налоговый чат-бот «Таксик» за год стал еще умнее, считают в ФНС

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Новости ФНС
Версия для печати

За 2021 год чат-бот от ФНС по имени Таксик научился отвечать на 9,5 тыс. новых вопросов.

С его помощью люди могут самостоятельно рассчитать имущественные налоги, страховые взносы, записаться на прием в налоговую инспекцию, а также оценить качество ответа, рассказали в ФНС.

1

Чат-бот был начал работать в 2020 году. Он основан на технологии искусственного интеллекта.

Чем больше вопросов задают боту, тем умнее он должен становиться.

2

Со времени запуска количество обращений к нему выросло в 6 раз: если в 2020 году его услугами воспользовались 200 тысяч раз, то в 2021 году этот показатель превысил миллион.

РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020

Какие конкретные действия предпринять бухгалтеру, чтобы выполнить переход на новые ФСБУ правильно и своевременно? Какие проводки сделать в бухучете?

Только 31 января (понедельник) пошаговый разбор перехода на новые стандарты на трехчасовом вебинаре с Сергеем Верещагиным.

Записаться>>>

Подборка полезных мероприятий

Разместить