Налоговый чат-бот «Таксик» за год стал еще умнее, считают в ФНС

За 2021 год чат-бот от ФНС по имени Таксик научился отвечать на 9,5 тыс. новых вопросов.
С его помощью люди могут самостоятельно рассчитать имущественные налоги, страховые взносы, записаться на прием в налоговую инспекцию, а также оценить качество ответа, рассказали в ФНС.
Чат-бот был начал работать в 2020 году. Он основан на технологии искусственного интеллекта.
Чем больше вопросов задают боту, тем умнее он должен становиться.
Со времени запуска количество обращений к нему выросло в 6 раз: если в 2020 году его услугами воспользовались 200 тысяч раз, то в 2021 году этот показатель превысил миллион.
РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020
Какие конкретные действия предпринять бухгалтеру, чтобы выполнить переход на новые ФСБУ правильно и своевременно? Какие проводки сделать в бухучете?
Только 31 января (понедельник) пошаговый разбор перехода на новые стандарты на трехчасовом вебинаре с Сергеем Верещагиным.