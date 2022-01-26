Совет Федерации одобрил индексацию пенсий на 8,6 %

С 2022 года пенсии повысили только на 5,9 %. Но это исправят. Закон об индексации на 8,6 % скоро будет принят: сегодня его одобрил Совет Федерации.

То есть в 2022 году стоимость пенсионного балла составит 107,36 руб., а фиксированная выплата — 6 564,31 руб. Средняя же пенсия в 2022 году составит около 19 тыс. рублей.

Перерасчет сделают задним числом с января.

Как вырастет стоимость балла в последующие годы — смотрите в нашей таблице:

Год Процент индексации Стоимость балла Размер фиксированной выплаты Было Стало Было Стало Было Стало 2021 6,3 % 98,86 6 044,48 2022 5,9 % 8,6 % 104,69 107,36 6 401,10 6 564,31 2023 5,6 % 110,55 113,37 6 759,56 6 931,91 2024 5,5 % 116,63 119,61 7 131,34 7 313,17