Совет Федерации одобрил индексацию пенсий на 8,6 %

С 2022 года пенсии повысили только на 5,9 %. Но это исправят. Закон об индексации на 8,6 % скоро будет принят: сегодня его одобрил Совет Федерации.
То есть в 2022 году стоимость пенсионного балла составит 107,36 руб., а фиксированная выплата — 6 564,31 руб. Средняя же пенсия в 2022 году составит около 19 тыс. рублей.
Перерасчет сделают задним числом с января.
Как вырастет стоимость балла в последующие годы — смотрите в нашей таблице:
Год
Процент индексации
Стоимость балла
Размер фиксированной выплаты
Было
Стало
Было
Стало
Было
Стало
2021
6,3 %
98,86
6 044,48
2022
5,9 %
8,6 %
104,69
107,36
6 401,10
6 564,31
2023
5,6 %
110,55
113,37
6 759,56
6 931,91
2024
5,5 %
116,63
119,61
7 131,34
7 313,17
РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020
Какие конкретные действия предпринять бухгалтеру, чтобы выполнить переход на новые ФСБУ правильно и своевременно? Какие проводки сделать в бухучете?
Только 31 января (понедельник) пошаговый разбор перехода на новые стандарты на трехчасовом вебинаре с Сергеем Верещагиным.