Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Совет Федерации одобрил индексацию пенсий на 8,6 %

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Пенсии
Версия для печати

С 2022 года пенсии повысили только на 5,9 %. Но это исправят. Закон об индексации на 8,6 % скоро будет принят: сегодня его одобрил Совет Федерации.

То есть в 2022 году стоимость пенсионного балла составит 107,36 руб., а фиксированная выплата — 6 564,31 руб. Средняя же пенсия в 2022 году составит около 19 тыс. рублей.

Перерасчет сделают задним числом с января.

Как вырастет стоимость балла в последующие годы — смотрите в нашей таблице:

Год

Процент индексации

Стоимость балла

Размер фиксированной выплаты

 

Было

Стало

Было

Стало

Было

Стало

2021

6,3 %

98,86

6 044,48

2022

5,9 %

8,6 %

104,69

107,36

6 401,10

6 564,31

2023

5,6 %

110,55

113,37

6 759,56

6 931,91

2024

5,5 %

116,63

119,61

7 131,34

7 313,17

 

РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020

Какие конкретные действия предпринять бухгалтеру, чтобы выполнить переход на новые ФСБУ правильно и своевременно? Какие проводки сделать в бухучете?

Только 31 января (понедельник) пошаговый разбор перехода на новые стандарты на трехчасовом вебинаре с Сергеем Верещагиным.

Записаться>>>

Подборка полезных мероприятий

Разместить