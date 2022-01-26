Автомобили предлагают регистрировать в МФЦ

В МВД предложили разрешить регистрацию автомобиля не только в подразделениях ГИБДД, но и в многофункциональных центрах.
Проект постановления правительства выложили для общественного обсуждения.
Кроме того, в нормативном акте также хотят уточнить сроки, в течение которых заявитель обязан обратиться для регистрации автомобиля.
Владелец авто или его представитель будет обязан подать заявление о регистрации в 10-дневный срок с момента:
- выпуска транспортного средства в обращение;
- изготовления ТС для собственных нужд;
- со дня временного воза авто в РФ на срок более 1 года;
- со дня приобретения прав владельца транспортного средства;
- при иных обстоятельствах, потребовавших изменения регистрационных данных.
РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020
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