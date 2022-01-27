С февраля пособия вырастут на 8,4 %

Целый ряд социальных пособий и выплат будут проиндексированы с 1 февраля 2022 года, заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

Вырастет единовременное пособие женщинам по беременности, пособие при рождении ребенка, выплаты пострадавшим на производстве и ветеранов.

Пособие по уходу за ребенком будет не менее 7 677,81 руб.

Также с февраля проиндексируют маткапитал.

В 2022 году сумма материнского капитала составит:

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