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С февраля пособия вырастут на 8,4 %

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Рубрика Социальные пособия
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Целый ряд социальных пособий и выплат будут проиндексированы с 1 февраля 2022 года, заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

Повышение будет на 8,4 %.

Вырастет единовременное пособие женщинам по беременности, пособие при рождении ребенка, выплаты пострадавшим на производстве и ветеранов.

Пособие по уходу за ребенком будет не менее 7 677,81 руб.

Также с февраля проиндексируют маткапитал.

В 2022 году сумма материнского капитала составит:

  • 524,5 тыс. руб. — при рождении первого ребенка;
  • 693,1 тыс. руб. — при рождении второго ребенка, если семья не получала маткапитал на первого ребенка;
  • 168,6 тыс. руб. — при рождении второго ребенка, если семья получала маткапитал на первого ребенка.

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