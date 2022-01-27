С февраля пособия вырастут на 8,4 %

Целый ряд социальных пособий и выплат будут проиндексированы с 1 февраля 2022 года, заявил глава кабмина Михаил Мишустин.
Повышение будет на 8,4 %.
Вырастет единовременное пособие женщинам по беременности, пособие при рождении ребенка, выплаты пострадавшим на производстве и ветеранов.
Пособие по уходу за ребенком будет не менее 7 677,81 руб.
Также с февраля проиндексируют маткапитал.
В 2022 году сумма материнского капитала составит:
- 524,5 тыс. руб. — при рождении первого ребенка;
- 693,1 тыс. руб. — при рождении второго ребенка, если семья не получала маткапитал на первого ребенка;
- 168,6 тыс. руб. — при рождении второго ребенка, если семья получала маткапитал на первого ребенка.
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