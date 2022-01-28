При ликвидации компании стоит запросить сверку в ИФНС, советуют бухгалтеры

Бухгалтеры посоветовали, что нужно сделать при ликвидации компании, чтобы не было лишних вопросов у налоговиков и фондов.

Спрашивает наш подписчик.

«Коллеги, поделитесь практикой, что обычно проверяет ФНС при добровольной ликвидации ООО?».

В комментариях резонно заметили, что вопросы налоговиков сильно зависят от промежуточного ликвидационного баланса. Чем он толще, тем вопросов больше.

Автор пишет, что организация 2019 года, в прошлом году обороты были три копейки, в 2019-2020-х обороты были 30 млн. Ликвидация без присоединения, все в рамках ст. 61-64 ГК. Ей ответили:

«Если все долги по налогам закрыты, отчёты сданы, то закроете без особых вопросов, но все не быстро».

Вот еще советуют:

«Запросите справку по налогам сборам штрафам пеням и погасите все минусы. Далее, сделайте акт сверки с ИФНС, чтобы не было задолженности».

Кроме того, рекомендуют в ПФР и ФСС выяснить, нет ли долгов.