При ликвидации компании стоит запросить сверку в ИФНС, советуют бухгалтеры

Бухгалтеры посоветовали, что нужно сделать при ликвидации компании, чтобы не было лишних вопросов у налоговиков и фондов.
Спрашивает наш подписчик.
«Коллеги, поделитесь практикой, что обычно проверяет ФНС при добровольной ликвидации ООО?».
В комментариях резонно заметили, что вопросы налоговиков сильно зависят от промежуточного ликвидационного баланса. Чем он толще, тем вопросов больше.
Автор пишет, что организация 2019 года, в прошлом году обороты были три копейки, в 2019-2020-х обороты были 30 млн. Ликвидация без присоединения, все в рамках ст. 61-64 ГК. Ей ответили:
«Если все долги по налогам закрыты, отчёты сданы, то закроете без особых вопросов, но все не быстро».
Вот еще советуют:
«Запросите справку по налогам сборам штрафам пеням и погасите все минусы. Далее, сделайте акт сверки с ИФНС, чтобы не было задолженности».
Кроме того, рекомендуют в ПФР и ФСС выяснить, нет ли долгов.
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