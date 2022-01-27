Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Путин поддержал Минфин в споре с ЦБ о криптовалютах

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Криптовалюта
Версия для печати

Путин выступил за то,что криптовалюты нужно регулировать и собирать с них налоги вместо их полного запрета.

Об этом пишет Forbes со ссылкой на источники Bloomberg.

По их сведениям, Путин согласен с предложением ограничить майнинг регионами с избытком электроэнергии, такими как Иркутск, Красноярск и Карелия.

Как пишет издание, Дмитрий Песков, пресс секретарь президента, отказался комментировать этот вопрос.

Читайте также: Путин попросил правительство и ЦБ прийти к единому мнению по крипте.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021

Узнайте, когда делать переходные проводки по новым ФСБУ, чтобы они не попали в отчетность за 2021 год.

Только 4 февраля пошаговый разбор заполнения годового отчета с учетом новых ФСБУ на большом вебинаре с одним из лучших спикеров по бухучету, аудитором, главным методологом ГК Energy Consulting А. Рабиновичем.

Записаться>>>

Подборка полезных мероприятий

Разместить