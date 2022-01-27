Путин поддержал Минфин в споре с ЦБ о криптовалютах

Путин выступил за то,что криптовалюты нужно регулировать и собирать с них налоги вместо их полного запрета.

Об этом пишет Forbes со ссылкой на источники Bloomberg.

По их сведениям, Путин согласен с предложением ограничить майнинг регионами с избытком электроэнергии, такими как Иркутск, Красноярск и Карелия.

Как пишет издание, Дмитрий Песков, пресс секретарь президента, отказался комментировать этот вопрос.

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