Путин поддержал Минфин в споре с ЦБ о криптовалютах

Путин выступил за то,что криптовалюты нужно регулировать и собирать с них налоги вместо их полного запрета.
Об этом пишет Forbes со ссылкой на источники Bloomberg.
По их сведениям, Путин согласен с предложением ограничить майнинг регионами с избытком электроэнергии, такими как Иркутск, Красноярск и Карелия.
Как пишет издание, Дмитрий Песков, пресс секретарь президента, отказался комментировать этот вопрос.
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