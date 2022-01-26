Путин попросил правительство и ЦБ прийти к единому мнению по крипте

Путин сообщил на совещании с правительством, что он в курсе о дискуссии с криптовалютами. И попросил ЦБ и правительство выработать единую позицию по вопросу их регулирования.
По его словам, ЦБ не стоит на пути технического прогресса и сам внедряет новейшие технологии. Позицию регулятора президент объяснил рисками для россиян.
«Что касается криптовалют, то у ЦБ своя позиция. Связана она с тем, что, по мнению экспертов Центрального банка, расширение этого вида деятельности несет в себе определенные риски и, прежде всего, для граждан страны, учитывая большую волатильность и некоторые другие составляющие этой темы», — сказал Путин.
По материалам «Прайм».
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РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020
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