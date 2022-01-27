Опять оттепель: Минфин предложил проводить операции с криптовалютой через банки

Минфин предлагает проводить операции с криптовалютой через банки со сбором информации об участниках сделки. Информацию об обмене будут хранить 5 лет и выдавать по запросу надзорных и силовых структур.
Минфин предлагает следующее:
- операции с криптой проводить через банки — это позволит идентифицировать участников сделки и обеспечить контроль за ней;
- для совершения операции физлицам или юрлицам нужно будет пройти идентификацию и открыть электронный кошелек в банке;
- клиентов-физлиц разделить на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, для последних — тестирование для допуска к операциям, а также ограничения по суммам.
Организаторами системы обмена цифровых валют предлагают сделать банки с универсальной лицензией. Они будут будут контролировать и отслеживать операции, выявлять транзакции, которые проводят при незаконной деятельности, хранить информацию о сделке в течение 5 лет. А также предоставлять данные по запросам контролеров и силовиков.
Также в министерстве предложили создать операторов обмена цифровых валют по модели p2p-обменника (между физлицами) или по модели биржи. Иностранные биржи также смогут работать у нас в стране через представительства. Но если биржи будут зарегистрированы в странах со льготными налоговыми режимами, либо не предоставляющих информацию по финансовым операциям — их в Россию не пустят.
Надзорные функции предлагается распределить между ЦБ, Минфином, Росфинмониторингом, ФНС, Минцифры и Генпрокуратурой.
По материалам «РБК».
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