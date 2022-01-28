Сотрудник параллельно может работать на конкурентов своего работодателя, сказал Роструд

Работодатель не может запретить работнику сотрудничество с конкурирующей фирмой. То есть сотрудник может работать у вас по основному месту и у ваших конкурентов по совместительству.
Нельзя включать в трудовой договор пункт о запрете на совместительство в конкурирующей компании.
Такое разъяснение дает Роструд.
По статье 3 ТК никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества в зависимости от обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника.
Но если речь идет о директоре фирмы, то он может устроиться по совместительству только с разрешения собственников бизнеса (ст. 276 ТК).
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