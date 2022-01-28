Январские пенсии пересчитают с новой индексацией

Пенсии в 2022 году повышаются на 8,6 %. Опубликован Федеральный закон № 1-ФЗ от 28.01.2022.

Пенсионерам уже проверили индексацию на 5,9 %. Сейчас сделают перерасчет.

Новая норма вступает в силу задним числом, с 1 января 2022 года.

В 2022 году стоимость пенсионного балла составит 107,36 руб., а фиксированная выплата — 6 564,31 руб. Средняя пенсия будет около 19 тыс. рублей.

Речь идет о неработающих пенсионерах. Работающим пенсии не индексируют.

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