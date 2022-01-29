🕢 Работник не обязан приходить на работу за полчаса до начала рабочего дня

Если рабочий день сотрудника начинается в 8-00, нельзя принуждать его являться на работу заранее, в 7-30.

Роструд разобрал ситуацию работника, которого отчитали за переодевание в спецовку в рабочее время.

Начальник заявил, что на работу надо приходит на полчаса раньше, и уходить на полчаса позже. Этот час будет уходить на подготовку к работе и уборку рабочего места.

Но такое утверждение неверное, заявил Роструд.

Время за пределами рабочего времени является временем отдыха работника. И он вправе использовать его по своему усмотрению.

Таким образом, требования работодателя приходить на работу за полчаса до начала рабочего времени и уходить через полчаса после его окончания неправомерны.

Даже если это правило закрепили в трудовых договорах и локальных нормативных актах, оно не перестает быть незаконным.