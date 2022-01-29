🕢 Работник не обязан приходить на работу за полчаса до начала рабочего дня

Если рабочий день сотрудника начинается в 8-00, нельзя принуждать его являться на работу заранее, в 7-30.
Роструд разобрал ситуацию работника, которого отчитали за переодевание в спецовку в рабочее время.
Начальник заявил, что на работу надо приходит на полчаса раньше, и уходить на полчаса позже. Этот час будет уходить на подготовку к работе и уборку рабочего места.
Но такое утверждение неверное, заявил Роструд.
Время за пределами рабочего времени является временем отдыха работника. И он вправе использовать его по своему усмотрению.
Таким образом, требования работодателя приходить на работу за полчаса до начала рабочего времени и уходить через полчаса после его окончания неправомерны.
Даже если это правило закрепили в трудовых договорах и локальных нормативных актах, оно не перестает быть незаконным.
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