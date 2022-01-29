🍸 В марте начнут маркировать минералку, сок и квас

С 1 марта 2022 года по 31 августа 2022 года пройдет эксперимент по маркировке безалкогольных напитков, за исключением соков и соковой продукции.
Соки тоже будут маркировать. Эксперимент по ним стартует также 1 марта, но продлится он до 28 февраля 2023 года.
На федеральном портале опубликованы два проекта Минпромторга — по воде и по сокам.
Пока это только эксперименты и участие в них добровольное.
Маркировать будут такие напитки:Смотрите в таблице, когда и что начнут маркировать (пока добровольно):
- воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара и ароматизаторов;
- напитки на основе сои;
- прочие безалкогольные напитки;
- растворимые напитки;
- квасы;
- соки фруктовые, ореховые, овощные;
- компоты фруктовые и ягодные;
- морсы.
|Дата начала эксперимента
|Дата завершения эксперимента
|Что будут маркировать
|1 марта 2022 года
|31 августа 2022 года
|Безалкогольные напитки
|1 марта 2022 года
|28 февраля 2023 года
|Соки и соковая продукция
|1 апреля 2022 года
|28 февраля 2023 года
|Рыбная продукция
|1 мая 2022 года
|28 февраля 2023 года
|Консервированные продукты из мяса, овощей, фруктов
|1 мая 2022 года
|28 февраля 2023 года
|Корма для животных
|1 июня 2022 года
|31 августа 2023 года
|Алкоголь
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