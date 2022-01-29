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🍸 В марте начнут маркировать минералку, сок и квас

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Рубрика Маркировка товаров
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С 1 марта 2022 года по 31 августа 2022 года пройдет эксперимент по маркировке безалкогольных напитков, за исключением соков и соковой продукции.

Соки тоже будут маркировать. Эксперимент по ним стартует также 1 марта, но продлится он до 28 февраля 2023 года.

На федеральном портале опубликованы два проекта Минпромторга — по воде и по сокам.

Пока это только эксперименты и участие в них добровольное.

Маркировать будут такие напитки:

  • воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара и ароматизаторов;
  • напитки на основе сои;
  • прочие безалкогольные напитки;
  • растворимые напитки;
  • квасы;
  • соки фруктовые, ореховые, овощные;
  • компоты фруктовые и ягодные;
  • морсы.
Смотрите в таблице, когда и что начнут маркировать (пока добровольно):

Дата начала эксперимента

 Дата завершения эксперимента

 Что будут маркировать

1 марта 2022 года

 31 августа 2022 года

 Безалкогольные напитки

1 марта 2022 года

 28 февраля 2023 года

 Соки и соковая продукция

1 апреля 2022 года

 28 февраля 2023 года

 Рыбная продукция

1 мая 2022 года

 28 февраля 2023 года

 Консервированные продукты из мяса, овощей, фруктов

1 мая 2022 года

 28 февраля 2023 года

 Корма для животных

1 июня 2022 года

 31 августа 2023 года

 Алкоголь

 

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