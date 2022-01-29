🍸 В марте начнут маркировать минералку, сок и квас

С 1 марта 2022 года по 31 августа 2022 года пройдет эксперимент по маркировке безалкогольных напитков, за исключением соков и соковой продукции.

Соки тоже будут маркировать. Эксперимент по ним стартует также 1 марта, но продлится он до 28 февраля 2023 года.

На федеральном портале опубликованы два проекта Минпромторга — по воде и по сокам.

Пока это только эксперименты и участие в них добровольное.

Маркировать будут такие напитки: воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара и ароматизаторов;

напитки на основе сои;

прочие безалкогольные напитки;

растворимые напитки;

квасы;

соки фруктовые, ореховые, овощные;

компоты фруктовые и ягодные;

морсы.

Смотрите в таблице, когда и что начнут маркировать (пока добровольно):

Дата начала эксперимента Дата завершения эксперимента Что будут маркировать 1 марта 2022 года 31 августа 2022 года Безалкогольные напитки 1 марта 2022 года 28 февраля 2023 года Соки и соковая продукция 1 апреля 2022 года 28 февраля 2023 года Рыбная продукция 1 мая 2022 года 28 февраля 2023 года Консервированные продукты из мяса, овощей, фруктов 1 мая 2022 года 28 февраля 2023 года Корма для животных 1 июня 2022 года 31 августа 2023 года Алкоголь