Если военного отправили работать на завод, его зарплата не облагается взносами

Зарплата облагается страховыми взносами. Но если к труду на оборонном предприятии привлекают действующих военнослужащих, взносов не будет.

Минфин в письме № 03-15-06/108194 от 30.12.2021 разобрал ситуацию, когда военных направляют на предприятие, работающее в интересах обороны страны и безопасности государства, без приостановления военной службы.

По закону, военных могут направлять на оборонные предприятия. Там им кроме денежного довольствия положены выплаты по системе оплаты труда предприятия.

Такие выплаты в общем случае облагаются взносами. Но с военными другая история.

Для военных не облагается взносами (пп.14 п.1 ст. 422 НК): денежное довольствие;

продовольственное обеспечение;

вещевое обеспечение;

иные выплаты, получаемых военнослужащими в связи с исполнением обязанностей военной службы.

Таким образом, все выплаты в пользу военнослужащих, с которыми заключены трудовые договоры без приостановления им военной службы, не облагаются взносами.