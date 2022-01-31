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Норму ФСБУ 27/2021 о хранении документов отложили до 2024 года

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Рубрика ФСБУ
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ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете» вступил в силу с 2022 года. Но за исключением одной нормы о хранении документов.

Официально опубликован приказ Минфина от 23.12.2021 № 224н.

Речь идет о норме по хранению документов только на территории РФ.

Срок вступления в силу абзаца первого пункта 25 ФСБУ 27/2021 перенесен с 1 января 2022 года на 1 января 2024 года.

Срок введения этой нормы отложили, чтобы фирмы могли настроить порядок хранения, разместить базы данных.

Об издании приказа с поправками в ФСБУ 27/2021 Минфин рассказывал в сообщении № ИС-учет-35 от 24.12.2021. Но регистрацию в Минюсте приказ прошел только 28 января.

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