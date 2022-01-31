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Бизнесу не придется передавать одни и те же данные в ПФР и в Росстат. ПФР все сделает сам

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Рубрика Статистическая отчетность
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У ПФР появилась обязанность передавать Росстату информацию для формирования официальной статистики. Из-за этого снизится отчетная нагрузка на бизнес.

При этом в процессе передачи ПФР будет обезличивать персональные данные физлиц.

Опубликован Федеральный закон № 7-ФЗ от 28.01.2022.

Передавать из ПФР в Росстат, в частности, будут такие категории данных:

  • сведения о мерах социальной защиты (поддержки);
  • сведения о социальных услугах в рамках соцобслуживания и государственной социальной помощи;
  • сведения об иных социальных гарантиях и выплатах, предоставляемых гражданам;
  • иные административные данные, необходимые для формирования официальной статистики.

Какие конкретно данные будут передаваться, определит правительство.

Закон о передаче сведений заработает через 180 дней после опубликования. За эти полгода правительство должно принять нормативный акт с перечнем сведений.

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