Бизнесу не придется передавать одни и те же данные в ПФР и в Росстат. ПФР все сделает сам

У ПФР появилась обязанность передавать Росстату информацию для формирования официальной статистики. Из-за этого снизится отчетная нагрузка на бизнес.
При этом в процессе передачи ПФР будет обезличивать персональные данные физлиц.
Опубликован Федеральный закон № 7-ФЗ от 28.01.2022.
Передавать из ПФР в Росстат, в частности, будут такие категории данных:
- сведения о мерах социальной защиты (поддержки);
- сведения о социальных услугах в рамках соцобслуживания и государственной социальной помощи;
- сведения об иных социальных гарантиях и выплатах, предоставляемых гражданам;
- иные административные данные, необходимые для формирования официальной статистики.
Какие конкретно данные будут передаваться, определит правительство.
Закон о передаче сведений заработает через 180 дней после опубликования. За эти полгода правительство должно принять нормативный акт с перечнем сведений.
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