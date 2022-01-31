Как зарабатывать на госзакупках и не подставляться? Курс повышения квалификации от «Клерка»

Гостендеры для бизнеса — один из стабильных способов заработать. Но малейшая ошибка может стоить компании репутации. А потому все тонкости лучше изучить заранее.
Центр обучения «Клерка» приглашает пройти курс повышения квалификации «Госзакупки в 2022 году: практикум для бухгалтера и предпринимателя». Ближайший поток стартует 24 февраля. Обучайтесь онлайн, общайтесь с преподавателями в закрытых чатах, а в итоге получить удостоверение, которое будет числиться в реестре Рособрнадзора.
Вы научитесь:
- понимать, как найти лучшие госзакупки;
- готовить все необходимые документы;
- уметь совмещать бухгалтерию и работу с тендерами;
- обеспечивать весь процесс работы предприятия по госзакупкам.
Преподаватели:
- Екатерина Фатхутдинова, эксперт в госзакупках, опыт участия в процедурах закупок с 2013 года со стороны поставщика.
- Елена Потехина, кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика».
Записывайтесь сейчас, количество мест на потоке ограничено.
От бухгалтеров требуют управленку: что делать?
Пройдите повышение квалификации по теме «Управленческий учет». Получите официальное удостоверение на 120 часов.
Научитесь всему: от настройки аналитики доходов и расходов до работы с финансовым анализом и внедрением всего в 1С. Записаться на курс можно тут.
Старт потока — 15 февраля, успейте записаться уже сейчас, программу курса смотрите здесь.