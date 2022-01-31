Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Как зарабатывать на госзакупках и не подставляться? Курс повышения квалификации от «Клерка»

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Обучение для бухгалтеров
Версия для печати

Гостендеры для бизнеса — один из стабильных способов заработать. Но малейшая ошибка может стоить компании репутации. А потому все тонкости лучше изучить заранее.

Центр обучения «Клерка» приглашает пройти курс повышения квалификации «Госзакупки в 2022 году: практикум для бухгалтера и предпринимателя». Ближайший поток стартует 24 февраля. Обучайтесь онлайн, общайтесь с преподавателями в закрытых чатах, а в итоге получить удостоверение, которое будет числиться в реестре Рособрнадзора.

Вы научитесь:

  • понимать, как найти лучшие госзакупки;
  • готовить все необходимые документы;
  • уметь совмещать бухгалтерию и работу с тендерами;
  • обеспечивать весь процесс работы предприятия по госзакупкам.

Преподаватели:

  • Екатерина Фатхутдинова, эксперт в госзакупках, опыт участия в процедурах закупок с 2013 года со стороны поставщика.
  • Елена Потехина, кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика».

Записывайтесь сейчас, количество мест на потоке ограничено.

От бухгалтеров требуют управленку: что делать?

Пройдите повышение квалификации по теме «Управленческий учет». Получите официальное удостоверение на 120 часов. 

Научитесь всему: от настройки аналитики доходов и расходов до работы с финансовым анализом и внедрением всего в 1С. Записаться на курс можно тут.

Старт потока — 15 февраля, успейте записаться уже сейчас, программу курса смотрите здесь.

Подборка полезных мероприятий

Разместить