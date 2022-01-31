Как зарабатывать на госзакупках и не подставляться? Курс повышения квалификации от «Клерка»

Гостендеры для бизнеса — один из стабильных способов заработать. Но малейшая ошибка может стоить компании репутации. А потому все тонкости лучше изучить заранее.

Центр обучения «Клерка» приглашает пройти курс повышения квалификации « Госзакупки в 2022 году: практикум для бухгалтера и предпринимателя ». Ближайший поток стартует 24 февраля. Обучайтесь онлайн, общайтесь с преподавателями в закрытых чатах, а в итоге получить удостоверение, которое будет числиться в реестре Рособрнадзора.

Вы научитесь:

Преподаватели:

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От бухгалтеров требуют управленку: что делать?

Пройдите повышение квалификации по теме «Управленческий учет». Получите официальное удостоверение на 120 часов.

Научитесь всему: от настройки аналитики доходов и расходов до работы с финансовым анализом и внедрением всего в 1С. Записаться на курс можно тут.

Старт потока — 15 февраля, успейте записаться уже сейчас, программу курса смотрите здесь.