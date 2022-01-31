Пенсионер перевел мошенникам почти 17 с половиной миллионов рублей

В Саратовской области пенсионер обратился в полицию — мошенники под видом работников банка и силовиков выманили у него 17,4 миллиона рублей.

Ему несколько раз звонили с неизвестных номеров, якобы из банка и полиции, и сообщали, что по его банковской карте "проходят несанкционированные операции". Для сохранности денег мошенники предлагали перевести их на безопасный счет.

В итоге пострадавший перевел на счета, которые ему продиктовали, 17 400 000 рублей. Когда понял, что это мошенники — обратился в полицию. Завели уголоное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном).

Ведется следствие.

По материалам сайта Саратовского МВД.