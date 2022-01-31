Новый удобный способ искать работу бухгалтером: «БухДжоб»

На «Клерке» активно развивается новый способ поиска работы для бухгалтеров «БухДжоб». Подписывайтесь на этот канал и отслеживайте актуальные для вас вакансии.

Искать в канале просто — листаете ленту и смотрите, что вам подходит. Само собой, не у всех есть на это время, потому там есть поиск по опубликованным вакансиям.

Можете искать по тегам, по городам. Хотите — закиньте свое резюме.

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