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С продажи виртуальных предметов в компьютерных играх хотят брать налог

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Рубрика Интернет и IT
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Сейчас торговля виртуальными предметами в компьютерных играх налогами не облагается. Это нужно исправить, потому что такие продажи могут использоваться при отмывании денег, считают эксперты.

Игроки могут получить предметы в игре несколькими способами:

  • купить у разработчика за внутреннюю валюту (ее можно заработать в игре или купить за реальные деньги);
  • получить в виде бонуса за достижения;
  • выиграть при покупке лутбокса за реальные деньги.

Кроме того, такие предметы покупают на вторичном рынке, то есть игроки продают их друг другу.

«Оборот внутриигровых предметов — полноценный рынок, несмотря на то, что многие платформы запрещают продажу артефактов за реальные деньги, ограничения легко обходятся через P2P-платежи и криптовалюты», — отметил представитель Ассоциации юристов России (АЮР) Борис Едидин.

Получение денег от перепродажи игровых товаров может считаться доходом, подлежащим налогообложению, но в законодательстве пока нет четких норм, чтобы признать такие объекты имуществом, пишет «Коммерсантъ».

В АЮР уверены, что власти заинтересованы в том, чтобы это исправить. 

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