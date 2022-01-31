С продажи виртуальных предметов в компьютерных играх хотят брать налог

Сейчас торговля виртуальными предметами в компьютерных играх налогами не облагается. Это нужно исправить, потому что такие продажи могут использоваться при отмывании денег, считают эксперты.

Игроки могут получить предметы в игре несколькими способами: купить у разработчика за внутреннюю валюту (ее можно заработать в игре или купить за реальные деньги);

получить в виде бонуса за достижения;

выиграть при покупке лутбокса за реальные деньги.

Кроме того, такие предметы покупают на вторичном рынке, то есть игроки продают их друг другу.

«Оборот внутриигровых предметов — полноценный рынок, несмотря на то, что многие платформы запрещают продажу артефактов за реальные деньги, ограничения легко обходятся через P2P-платежи и криптовалюты», — отметил представитель Ассоциации юристов России (АЮР) Борис Едидин.

Получение денег от перепродажи игровых товаров может считаться доходом, подлежащим налогообложению, но в законодательстве пока нет четких норм, чтобы признать такие объекты имуществом, пишет «Коммерсантъ».

В АЮР уверены, что власти заинтересованы в том, чтобы это исправить.