С продажи виртуальных предметов в компьютерных играх хотят брать налог

Сейчас торговля виртуальными предметами в компьютерных играх налогами не облагается. Это нужно исправить, потому что такие продажи могут использоваться при отмывании денег, считают эксперты.
Игроки могут получить предметы в игре несколькими способами:
- купить у разработчика за внутреннюю валюту (ее можно заработать в игре или купить за реальные деньги);
- получить в виде бонуса за достижения;
- выиграть при покупке лутбокса за реальные деньги.
Кроме того, такие предметы покупают на вторичном рынке, то есть игроки продают их друг другу.
«Оборот внутриигровых предметов — полноценный рынок, несмотря на то, что многие платформы запрещают продажу артефактов за реальные деньги, ограничения легко обходятся через P2P-платежи и криптовалюты», — отметил представитель Ассоциации юристов России (АЮР) Борис Едидин.
Получение денег от перепродажи игровых товаров может считаться доходом, подлежащим налогообложению, но в законодательстве пока нет четких норм, чтобы признать такие объекты имуществом, пишет «Коммерсантъ».
В АЮР уверены, что власти заинтересованы в том, чтобы это исправить.
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