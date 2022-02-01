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❗️ В 2022 году надо сдавать новую декларацию по НДС

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Рубрика Декларация по НДС
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Ее нужно будет применять с отчета за 1 квартал 2022 года.

Опубликован приказ ФНС от 24.12.2021 № ЕД-7-3/1149@.

В декларации меняются:

  • штрих-коды страниц;
  • раздел 1;
  • порядок заполнения;
  • коды операций;
  • электронный формат.

В частности, в раздел 1 добавили новые строки.

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