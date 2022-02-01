❗️ В 2022 году надо сдавать новую декларацию по НДС

Ее нужно будет применять с отчета за 1 квартал 2022 года.
Опубликован приказ ФНС от 24.12.2021 № ЕД-7-3/1149@.
В декларации меняются:
- штрих-коды страниц;
- раздел 1;
- порядок заполнения;
- коды операций;
- электронный формат.
В частности, в раздел 1 добавили новые строки.
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