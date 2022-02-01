❗️ В 2022 году надо сдавать новую декларацию по НДС

Ее нужно будет применять с отчета за 1 квартал 2022 года.

Опубликован приказ ФНС от 24.12.2021 № ЕД-7-3/1149@.

В декларации меняются:

В частности, в раздел 1 добавили новые строки.

От бухгалтеров требуют управленку: что делать?

Пройдите повышение квалификации по теме «Управленческий учет». Получите официальное удостоверение на 120 часов.

Научитесь всему: от настройки аналитики доходов и расходов до работы с финансовым анализом и внедрением всего в 1С. Записаться на курс можно тут.

Старт потока — 15 февраля, успейте записаться уже сейчас, программу курса смотрите здесь.