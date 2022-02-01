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Больше не нужны справки о доходах для детского пособия: данные дадут налоговики

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ФНС будет передавать в ПФР и соцзащиту сведения о доходах семьи, в которой родился ребенок. Родителям не придется собирать справки.

Речь идет о пособии на детей до 3 лет, которое платят нуждающимся на первого и второго ребенка. Причем выплата на второго ребенка идет из средств маткапитала.

Критерий нуждаемости — 2 прожиточных минимума на члена семьи.

В перечень документов, необходимых для назначения пособия, внесли изменения.

Опубликован приказ Минтруда от 23.12.2021 № 912н.

Сведения о доходах ФНС возьмет из системы АИС «Налог-3» и передаст через систему межведомственного взаимодействия.

ПФР будет предоставлять сведения о размере пенсий, о выплате пенсионных накоплений правопреемникам.

Но в некоторых случаях родителям все-таки придется самостоятельно предоставлять документы. Например, это документы о военной пенсии, о службе по призыву.

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