Больше не нужны справки о доходах для детского пособия: данные дадут налоговики

ФНС будет передавать в ПФР и соцзащиту сведения о доходах семьи, в которой родился ребенок. Родителям не придется собирать справки.
Критерий нуждаемости — 2 прожиточных минимума на члена семьи.
В перечень документов, необходимых для назначения пособия, внесли изменения.
Опубликован приказ Минтруда от 23.12.2021 № 912н.
Сведения о доходах ФНС возьмет из системы АИС «Налог-3» и передаст через систему межведомственного взаимодействия.
ПФР будет предоставлять сведения о размере пенсий, о выплате пенсионных накоплений правопреемникам.
Но в некоторых случаях родителям все-таки придется самостоятельно предоставлять документы. Например, это документы о военной пенсии, о службе по призыву.
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