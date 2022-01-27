Пособие до 3 лет дают на первого и второго ребенка

Женщина, которая родила или усыновила первого или второго ребенка, может оформить детское пособие до 3 лет. На первого ребенка его платит соцзащита, на второго — ПФР.

Об этом напомнил Минтруд в своем Instagram-аккаунте.

Оформить пособие может и отец ребенка, если матери нет или она лишена родительских прав. При этом и дети, и получатели пособия должны быть гражданами РФ.

Платят пособие не всем родителям, а только малоимущим.

Критерий нуждаемости — 2 прожиточных минимума на человека в регионе.

С 2022 года берут прожиточный минимум на год обращения. Раньше учитывали ПМ за второй квартал предыдущего года.

Напомним, пособие на второго ребенка платят из средств маткапитала. Если маткапитал уже иссяк, пособие прекращается, даже если ребенку нет еще 3 лет.

Размер пособия — региональный прожиточный минимум на ребенка.

Пример: в Москве ПМ в 2022 году — 21 371 руб. ПМ на ребенка — 16 174 руб. Семья из 3 человек будет получать детское пособие, если ее доход меньше 128 226 руб. (21 371×3 х 2).