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Бизнес в России закредитован в среднем на 51%

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Рубрика Свой бизнес
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Больше всего заемных средств привлекает гостиничный бизнес и общепит, меньше всего — коммунальная сфера.

К такому выводу пришли аналитики FinExpertiza

Как показало исследование, доля заемных средств среди активов российского бизнеса составляет 51,1%, собственные средства — 48,9% (данные на сентябрь 2021 года).

«Большая часть имущества бизнеса формируется за счет заемного финансирования с начала пандемии,» — говорится в результатах аналитики.

Наиболее финансово независимы предприятия в ХМАО — 80,8% доля собственных средств. Хуже всего ситуация в Архангельской обл. — доля собственных средств 19%.

Самыми закредитованными сферами бизнеса являются:

  • гостиничный бизнес и общепит (за счет собственных средств на конец сентября формировалось лишь 5,7% активов),
  • строительная отрасль (23,1%),
  • обрабатывающая промышленность (37,4%),
  • финансовая и страховая деятельность (42,8%),
  • сфера недвижимости (45,8%).

Меньше всего зависят от заемных средств предприятия госуправления, соцобеспечения, образования, а также коммунальной сферы (от 97,3 до 65,5%)..

По материалам «ТАСС».

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