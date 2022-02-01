Бизнес в России закредитован в среднем на 51%

Больше всего заемных средств привлекает гостиничный бизнес и общепит, меньше всего — коммунальная сфера.
К такому выводу пришли аналитики FinExpertiza
Как показало исследование, доля заемных средств среди активов российского бизнеса составляет 51,1%, собственные средства — 48,9% (данные на сентябрь 2021 года).
«Большая часть имущества бизнеса формируется за счет заемного финансирования с начала пандемии,» — говорится в результатах аналитики.
Наиболее финансово независимы предприятия в ХМАО — 80,8% доля собственных средств. Хуже всего ситуация в Архангельской обл. — доля собственных средств 19%.
Самыми закредитованными сферами бизнеса являются:
- гостиничный бизнес и общепит (за счет собственных средств на конец сентября формировалось лишь 5,7% активов),
- строительная отрасль (23,1%),
- обрабатывающая промышленность (37,4%),
- финансовая и страховая деятельность (42,8%),
- сфера недвижимости (45,8%).
Меньше всего зависят от заемных средств предприятия госуправления, соцобеспечения, образования, а также коммунальной сферы (от 97,3 до 65,5%)..
По материалам «ТАСС».
От бухгалтеров требуют управленку: что делать?
Пройдите повышение квалификации по теме «Управленческий учет». Получите официальное удостоверение на 120 часов.
Научитесь всему: от настройки аналитики доходов и расходов до работы с финансовым анализом и внедрением всего в 1С. Записаться на курс можно тут.
Старт потока — 15 февраля, успейте записаться уже сейчас, программу курса смотрите здесь.