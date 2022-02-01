Бизнес в России закредитован в среднем на 51%

Больше всего заемных средств привлекает гостиничный бизнес и общепит, меньше всего — коммунальная сфера.

К такому выводу пришли аналитики FinExpertiza

Как показало исследование, доля заемных средств среди активов российского бизнеса составляет 51,1%, собственные средства — 48,9% (данные на сентябрь 2021 года).

«Большая часть имущества бизнеса формируется за счет заемного финансирования с начала пандемии,» — говорится в результатах аналитики.

Наиболее финансово независимы предприятия в ХМАО — 80,8% доля собственных средств. Хуже всего ситуация в Архангельской обл. — доля собственных средств 19%.

Самыми закредитованными сферами бизнеса являются:

Меньше всего зависят от заемных средств предприятия госуправления, соцобеспечения, образования, а также коммунальной сферы (от 97,3 до 65,5%)..

По материалам «ТАСС».

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