Мошенники могут украсть ваши личные данные через смарт-часы и фитнес-трекеры

Рынок смарт-часов и фитнес-трекеров каждый год растет на 12,5%. Специалисты по кибер-безопасности предупреждают о возможных кибератаках через эти устройства.
К такому выводу пришли в компании Eset, разработчике антивирусного ПО.
Гаджеты синхронизируются со смартфонами, через них хакеры могут получить доступ к геопозиции владельца (и отследить его перемещения), к его мессенджерам и электронной почте (потому что часто их тоже привязывают к наручным устройствам). Завладеть данными они могут через уязвимости в коде ПО умных часов и мобильных приложений.
Кроме того, специалисты обратили внимание на уязвимости протокола Bluetooth, через который и происходит синхронизация устройств.
Чтобы уберечься от хакерских атак, в Eset рекомендуют своевременно обновлять систему и приложения на смартфоне, загружать их только из проверенных источников, а на устройстве использовать защиту сложным паролем, двухфакторную авторизацию и запрет на подключение извне.
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