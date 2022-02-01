Мошенники могут украсть ваши личные данные через смарт-часы и фитнес-трекеры

Рынок смарт-часов и фитнес-трекеров каждый год растет на 12,5%. Специалисты по кибер-безопасности предупреждают о возможных кибератаках через эти устройства.

К такому выводу пришли в компании Eset, разработчике антивирусного ПО.

Гаджеты синхронизируются со смартфонами, через них хакеры могут получить доступ к геопозиции владельца (и отследить его перемещения), к его мессенджерам и электронной почте (потому что часто их тоже привязывают к наручным устройствам). Завладеть данными они могут через уязвимости в коде ПО умных часов и мобильных приложений.

Кроме того, специалисты обратили внимание на уязвимости протокола Bluetooth, через который и происходит синхронизация устройств.

Чтобы уберечься от хакерских атак, в Eset рекомендуют своевременно обновлять систему и приложения на смартфоне, загружать их только из проверенных источников, а на устройстве использовать защиту сложным паролем, двухфакторную авторизацию и запрет на подключение извне.