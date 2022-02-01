В книгу по ПСН не включают выручку от прошлой УСН-деятельности

Если после перехода на ПСН предпринимателю продолжают приходить деньги за услуги, оказанные ранее при УСН, то за них надо платить налог по упрощенке. К ПСН этот доход отношения не имеет.

Обсуждение этой темы идет в нашем форуме.

Налоговики запросили у ИП книгу учета доходов на ПСН. Встал вопрос — включать ли туда оплаты, которые поступили после перехода на ПСН, но по старым договорам.

При этом деятельность, которую ранее вели на УСН, теперь ИП ведет на патенте.

Как подсказали клерки, дата заключения договора не важна.

Важно, когда фактически были оказаны услуги. Если это было до перехода на ПСН, надо платить налог по УСН. Если это было уже после перехода на ПСН, то налогов не будет, потому что все в рамках патента.

Разъяснение на эту тему дал Минфин в письме № 03-11-11/89763 от 20.11.2019.

Кроме того, аналогичное разъяснение, только при переходе с ЕНВД на ПСН, есть в недавнем письме Минфина № 03-11-11/102189 от 15.12.2021.

То есть выручка за услуги, оказанные ранее при другом режиме, на ПСН не учитывается.

Обсуждение идет в теме форума «ИП на патенте. Налоговая прислала уведомление предоставить книгу доходов»