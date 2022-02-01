Из-за арестованного автомобиля теперь не будут отказывать в детском пособии

Автомобили и недвижимость под арестом или в розыске теперь не учитывают при оценке нуждаемости в детских выплатах. А беременным неработающим женщинам не будут отказывать в пособии.
Изменили правила назначения пособия на детей с 3 до 7 лет и одиноким родителям на детей до 18 лет.
Опубликовано постановление Правительства от 28.01.2022 № 68.
Также не будут учитываться жилье, транспорт и имущество, приобретенное за счет средств целевых субсидий.
Кроме того, некоторые виды доходов теперь тоже не будут учитывать:
- целевые средства на развитие собственного дела;
- средства маткапитала, полученные в денежной форме;
- налоговые вычеты;
- целевые средства, полученные в рамках господдержки для приобретения имущества.
Также смягчили правило «нулевого дохода» для беременных женщин.
Теперь выплату назначат и при отсутствии дохода, если 6 месяцев из расчетного периода пришлись на беременность. Кроме того, правило «нулевого дохода» не будет применяться, если на момент подачи заявления срок беременности женщины превышает 12 недель.
Изменения вступают в силу с 1 апреля 2022 года.
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