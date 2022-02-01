Из-за арестованного автомобиля теперь не будут отказывать в детском пособии

Автомобили и недвижимость под арестом или в розыске теперь не учитывают при оценке нуждаемости в детских выплатах. А беременным неработающим женщинам не будут отказывать в пособии.

Изменили правила назначения пособия на детей с 3 до 7 лет и одиноким родителям на детей до 18 лет.

Опубликовано постановление Правительства от 28.01.2022 № 68.

Также не будут учитываться жилье, транспорт и имущество, приобретенное за счет средств целевых субсидий.

Кроме того, некоторые виды доходов теперь тоже не будут учитывать:

целевые средства на развитие собственного дела;

средства маткапитала, полученные в денежной форме;

налоговые вычеты;

целевые средства, полученные в рамках господдержки для приобретения имущества.

Также смягчили правило «нулевого дохода» для беременных женщин.

Теперь выплату назначат и при отсутствии дохода, если 6 месяцев из расчетного периода пришлись на беременность. Кроме того, правило «нулевого дохода» не будет применяться, если на момент подачи заявления срок беременности женщины превышает 12 недель.

Изменения вступают в силу с 1 апреля 2022 года.