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Из-за арестованного автомобиля теперь не будут отказывать в детском пособии

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Рубрика Детские пособия
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Автомобили и недвижимость под арестом или в розыске теперь не учитывают при оценке нуждаемости в детских выплатах. А беременным неработающим женщинам не будут отказывать в пособии.

Изменили правила назначения пособия на детей с 3 до 7 лет и одиноким родителям на детей до 18 лет.

Опубликовано постановление Правительства от 28.01.2022 № 68.

Также не будут учитываться жилье, транспорт и имущество, приобретенное за счет средств целевых субсидий.

Кроме того, некоторые виды доходов теперь тоже не будут учитывать:

  • целевые средства на развитие собственного дела;
  • средства маткапитала, полученные в денежной форме;
  • налоговые вычеты;
  • целевые средства, полученные в рамках господдержки для приобретения имущества.

Также смягчили правило «нулевого дохода» для беременных женщин.

Теперь выплату назначат и при отсутствии дохода, если 6 месяцев из расчетного периода пришлись на беременность. Кроме того, правило «нулевого дохода» не будет применяться, если на момент подачи заявления срок беременности женщины превышает 12 недель.

Изменения вступают в силу с 1 апреля 2022 года.

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