ФСБУ + 1С — как настроить и работать? Расскажем завтра на бесплатном вебинаре

Новые ФСБУ, обязательные с этого года, это еще полбеды. А вот как настроить под них 1С и работать с ними — проблема для многих бухгалтеров. Где искать того, кто объяснит и покажет?
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «4 новых ФСБУ с 2022 года: как перейти и как с ними работать в 1С». Он пройдет завтра, 3 февраля, начало в 9:00 по Москве.
На практических примерах, коротко и понятно разберем:
- ФСБУ 5/2019 «Запасы»: как перейти, что меняется в учетной политике, как раскрыть информацию в отчетности;
- ФСБУ 26/2020 «Капвложения»: учет капвложений, затраты на приобретение ОС, их создание или улучшение, оценка капвложений, оплачиваемых неденежными средствами;
- ФСБУ 6/2020 «Основные средства»: критерии признания ОС, классификация, сроки полезного использования, учет ОС в переходный период, переоценка, амортизация;
- ФСБУ 25/2018 «Аренда»: порядок введения ФСБУ в действие, классификация договоров, вопросы к учетной политике арендатора при переходе на новый стандарт, учет у арендодателя.
И самое главное: как настроить программы 1С под новые стандарты?
Спикер — Ольга Пожидаева, заместитель генерального директора ООО «Аудит-Вела», практикующий аудитор 10 лет, имеет квалификационный аттестат аудитора в области общего аудита.
Запишитесь сейчас, места еще есть.
Сделайте рывок в бухгалтерской карьере. Пройдите онлайн профессиональную переподготовку «Бухгалтер на УСН» (по профстандарту «Бухгалтер», уровень квалификации 5, код А).
- Учитесь онлайн 2 месяца: видео, тесты, лекции, вебинары, закрытый чат
- Получите официальный диплом на 250 ак. часов
- Зарабатывайте в месяц от 70 000 руб.
Записывайтесь на поток, скоро стартуем.