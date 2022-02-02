ФСБУ + 1С — как настроить и работать? Расскажем завтра на бесплатном вебинаре

Новые ФСБУ, обязательные с этого года, это еще полбеды. А вот как настроить под них 1С и работать с ними — проблема для многих бухгалтеров. Где искать того, кто объяснит и покажет?

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «4 новых ФСБУ с 2022 года: как перейти и как с ними работать в 1С». Он пройдет завтра, 3 февраля, начало в 9:00 по Москве.

На практических примерах, коротко и понятно разберем:

ФСБУ 5/2019 «Запасы» : как перейти, что меняется в учетной политике, как раскрыть информацию в отчетности;

: как перейти, что меняется в учетной политике, как раскрыть информацию в отчетности; ФСБУ 26/2020 «Капвложения» : учет капвложений, затраты на приобретение ОС, их создание или улучшение, оценка капвложений, оплачиваемых неденежными средствами;

: учет капвложений, затраты на приобретение ОС, их создание или улучшение, оценка капвложений, оплачиваемых неденежными средствами; ФСБУ 6/2020 «Основные средства» : критерии признания ОС, классификация, сроки полезного использования, учет ОС в переходный период, переоценка, амортизация;

: критерии признания ОС, классификация, сроки полезного использования, учет ОС в переходный период, переоценка, амортизация; ФСБУ 25/2018 «Аренда»: порядок введения ФСБУ в действие, классификация договоров, вопросы к учетной политике арендатора при переходе на новый стандарт, учет у арендодателя.

И самое главное: как настроить программы 1С под новые стандарты?

Спикер — Ольга Пожидаева, заместитель генерального директора ООО «Аудит-Вела», практикующий аудитор 10 лет, имеет квалификационный аттестат аудитора в области общего аудита.

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