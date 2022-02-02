Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

ФСБУ + 1С — как настроить и работать? Расскажем завтра на бесплатном вебинаре

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика
Версия для печати

Новые ФСБУ, обязательные с этого года, это еще полбеды. А вот как настроить под них 1С и работать с ними — проблема для многих бухгалтеров. Где искать того, кто объяснит и покажет?

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «4 новых ФСБУ с 2022 года: как перейти и как с ними работать в 1С». Он пройдет завтра, 3 февраля, начало в 9:00 по Москве.

На практических примерах, коротко и понятно разберем:

  • ФСБУ 5/2019 «Запасы»: как перейти, что меняется в учетной политике, как раскрыть информацию в отчетности;
  • ФСБУ 26/2020 «Капвложения»: учет капвложений, затраты на приобретение ОС, их создание или улучшение, оценка капвложений, оплачиваемых неденежными средствами;
  • ФСБУ 6/2020 «Основные средства»: критерии признания ОС, классификация, сроки полезного использования, учет ОС в переходный период, переоценка, амортизация;
  • ФСБУ 25/2018 «Аренда»: порядок введения ФСБУ в действие, классификация договоров, вопросы к учетной политике арендатора при переходе на новый стандарт, учет у арендодателя.

И самое главное: как настроить программы 1С под новые стандарты?

Спикер — Ольга Пожидаева, заместитель генерального директора ООО «Аудит-Вела», практикующий аудитор 10 лет, имеет квалификационный аттестат аудитора в области общего аудита.

Запишитесь сейчас, места еще есть.

Сделайте рывок в бухгалтерской карьере. Пройдите онлайн профессиональную переподготовку «Бухгалтер на УСН» (по профстандарту «Бухгалтер», уровень квалификации 5, код А).

  • Учитесь онлайн 2 месяца: видео, тесты, лекции, вебинары, закрытый чат
  • Получите официальный диплом на 250 ак. часов
  • Зарабатывайте в месяц от 70 000 руб.

Записывайтесь на поток, скоро стартуем. 

Подборка полезных мероприятий

Разместить