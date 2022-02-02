Для кино, СМИ, рекламы и архитектуры предлагают ввести налоговые льготы

В креативные сферы хотят привлечь инвесторов за счет налоговых льгот по примеру налогового маневра для IT. В Минкультуры разрабатывают план мероприятий к 1 марта 2022 года.

В креативные сферы входят:

современные медиа и производство цифрового контента — разработка кино, видео, аудио, игр, блогерство, СМИ, реклама, виртуальная и дополненная реальность;

прикладные творческие индустрии — архитектура, промышленный дизайн, индустрия моды;

индустрии, которые используют историко-культурное наследие и искусство — музеи, театры, кино, анимация.

В Минкультуры предлагают ввести перечень льгот по налогу на прибыль и имущество — например, не относить к доходам инвестиции в создание творческих продуктов. Также в ведомстве предлагают налоговые льготы на арендную плату государственного и муниципального имущества. Всего там разрабатывают более 50 мер поддержки.

Напомним, налоговый манёвр для ИТ-отрасли действует с января 2021 года. Он снижает ставку налога на прибыль с 20% до 3%, а ставку по страховым взносам — с 14% до 7,6%. При этом 90% выручки ИТ-компании должно приходиться на разработку и продажу ПО. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, благодаря налоговому маневру для IT в бюджет в 2021 году поступило на 48 млрд рублей больше.

По материалам «Ведомостей».