С 2023 года в налоговую надо будет сдавать новый отчет по платежам

Чтобы налоговики знали, сколько каких налогов уплатила компания, придется ежемесячно сдавать уведомление. Это не декларация, пояснили в ФНС, а перенос данных из платежек.

Вместо 15 показателей платежки, заполняемых сейчас, в уведомлении будем отражать ИНН, КПП, КБК, ОКТМО, срок уплаты.

При этом НДФЛ надо будет платить только 1 раз в месяц, а не каждый день после выплаты дохода, как это установлено сейчас.

Речь идет о внедрении с 2023 года единого налогового платежа.

Сумму налогов, подлежащих уплате, налоговики будут брать из деклараций и этого нового уведомления. Потом общую сумму будут распределять по конкретным КБК.

Сначала будет погашена недоимка — начиная с налога с более ранним сроком уплаты, затем начисления с текущим сроком уплаты. Затем пени, проценты и штрафы.

Если сроки уплаты совпадают, то единый налоговый платеж распределится пропорционально суммам таких обязательств.

Данные о состоянии единого счета и детализированная информация о распределении ЕНП будут доступны в онлайн-режиме:

в личном кабинете;

через ТКС;

в учетной системе налогоплательщика (ERP).

Такая информация содержится в брошюре, которую выпустили налоговики.