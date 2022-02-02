Верховный суд не дал чиновникам забрать квартиру у добросовестного покупателя, которую тот купил у мошенника

Женщина купила квартиру на Красной Пресне за 6,7 млн рублей. Как оказалось, продавец квартиру получила по поддельным документам. Жилье хотел истребовать город, но в ВС обратили внимание на добросовестность покупателя.

В 2015 году покупательница купила квартиру, которую продавец получила в наследство. Однако продавец подделала свидетельство о рождении и квартиру получила незаконно. Квартира должна была перейти городу как выморочное имущество, что и подтвердил Пресненский районный суд в 2020 году. Апелляция и кассация ничего в деле менять не стали.

По мнению судов, покупатель действовала недобросовестно — свидетельство о рождении продавца не проверила на портале ЕГР ЗАГС. Однако, по мнению покупательницы, чиновники пропустили срок исковой давности, а портал ЕГР ЗАГС вообще заработал с 2018 года. Кроме того, документы проверял банк, в котором она брала ипотеку.

В итоге, Верховный суд решения предыдущих инстанций отменил и отправил дело в районный суд на новое рассмотрение. Один из моментов, на который обратили внимание судьи — чиновники неверно истолковали положения ст. 302 ГК об истребовании имущества у добросовестного приобретателя.

Дело № 5-КГ21-166-К2, судебного акта пока нет.

По материалам «Право.ру».