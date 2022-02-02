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В 2023 году авансы по УСН будут засчитывать по новому отчету

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Рубрика УСН
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Сейчас авансовые платежи по УСН весь год числятся в переплате, и только после сдачи декларации проходит начисление. В 2023 году все налоги, взносы и авансы будут идти на единый счет. Распределять их будут налоговики по уведомлениям.

Дело в том, что и сейчас бывают ситуации, когда налоговая самостоятельно зачитывает якобы переплаты (на самом деле авансы по УСН) в счет недоимки по другим налогам. И в итоге у компании потом образуется недоимка по УСН.

По новой системе уплата предусмотрена только на единый налоговый платеж (ЕНП), поэтому переплаты на налогах не будет, объясняет ФНС в брошюре, посвященной нововведению.

Для распределения ЕНП в налоги с авансовой системой расчетов предусмотрено представление налогоплательщиком уведомления об исчисленных суммах.

Сдавать такие уведомления надо будет ежемесячно, говорится в методичке. Форму бланка утвердит ФНС.

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