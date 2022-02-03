Бухгалтеру не заплатили за полгода, и он хочет слить базу 1С в налоговую

Бухгалтер рассказала, как директор компании не заплатил ей за полгода работы на удаленке, а она в отместку решила компьютер с базой не отдавать. Потом вернула, но копия базы осталась, и налоговой было бы интересно в ней покопаться.

В комментарии к посту «Бухгалтеры советуют, как восстановить учет в компании, если прошлый бух украла базу» пришла пользователь BuX2022. И поделилась своей историей.

По ее словам, она была в подобной ситуации, в компании было все плохо из-за пандемии и всех перевели на удаленку. Но за полгода работы на удаленки так и не заплатили.

«В итоге, я сказала, что компьютер с базой не отдам пока не выплатят зарплату. А директор сказал, что обратится в полицию с заявлением о краже компьютера. Компьютер с базой я конечно после такого вернула, но мне мне так и не заплатили. Теперь думаю копию базы передать в ИФНС и указать где искать недоплату налогов, пусть директор хоть налоговой денег заплатит».

Что тут можно сказать? Бухгалтера каждый может обидеть. Вот только он в ответ может обидеть гораздо чувствительнее.