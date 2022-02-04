ФСС советует работодателям сдавать сведения на работников постепенно

Не надо отправлять в ФСС сведения сразу на всех сотрудников. Если у вас их много, шлите отчет порционно.
Такой совет дает региональное отделение ФСС.
В этом году у работодателей появилась обязанность передавать в ФСС сведения на сотрудников. Это необходимо для будущей оплаты больничных.
Как показывает практика, не во всех регионах ФСС готов принимать такой массив данных.
В отделении по Югре отметили, что сроки направления сведений о сотрудниках, работающих в организации на 01.01.2022 года, действующим законодательством не установлены.Поэтому ФСС рекомендует в зависимости от численности работающих распределить передачу сведений на несколько этапов.
Приоритет надо отдать женщинам, находящимся или планирующих отпуск по беременности и родам и отпуск по уходу за ребенком.По мнению ФСС, целесообразно завершить передачу сведений в начале 2022 года.
Причем, как заявляет ФСС, сдать сведения надо и по уволенным работникам (на случай, если у них наступит заболевание или травма в течение 30 дней после увольнения).
Напомним, по закону сдать сведения надо в течение 3 дней после получения их от сотрудника. То есть пока сотрудник ничего не дал, отправлять в ФСС нечего.
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