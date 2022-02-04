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ФСС советует работодателям сдавать сведения на работников постепенно

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Рубрика Больничные
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Не надо отправлять в ФСС сведения сразу на всех сотрудников. Если у вас их много, шлите отчет порционно.

Такой совет дает региональное отделение ФСС.

В этом году у работодателей появилась обязанность передавать в ФСС сведения на сотрудников. Это необходимо для будущей оплаты больничных.

Как показывает практика, не во всех регионах ФСС готов принимать такой массив данных.

В отделении по Югре отметили, что сроки направления сведений о сотрудниках, работающих в организации на 01.01.2022 года, действующим законодательством не установлены.

Поэтому ФСС рекомендует в зависимости от численности работающих распределить передачу сведений на несколько этапов.

Приоритет надо отдать женщинам, находящимся или планирующих отпуск по беременности и родам и отпуск по уходу за ребенком.

По мнению ФСС, целесообразно завершить передачу сведений в начале 2022 года.

Причем, как заявляет ФСС, сдать сведения надо и по уволенным работникам (на случай, если у них наступит заболевание или травма в течение 30 дней после увольнения).

Напомним, по закону сдать сведения надо в течение 3 дней после получения их от сотрудника. То есть пока сотрудник ничего не дал, отправлять в ФСС нечего.

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