ФСС советует работодателям сдавать сведения на работников постепенно

Не надо отправлять в ФСС сведения сразу на всех сотрудников. Если у вас их много, шлите отчет порционно.

Такой совет дает региональное отделение ФСС.

В этом году у работодателей появилась обязанность передавать в ФСС сведения на сотрудников. Это необходимо для будущей оплаты больничных.

Как показывает практика, не во всех регионах ФСС готов принимать такой массив данных.

В отделении по Югре отметили, что сроки направления сведений о сотрудниках, работающих в организации на 01.01.2022 года, действующим законодательством не установлены.

Поэтому ФСС рекомендует в зависимости от численности работающих распределить передачу сведений

Приоритет надо отдать женщинам, находящимся или планирующих отпуск по беременности и родам и отпуск по уходу за ребенком.

По мнению ФСС, целесообразно завершить передачу сведений

Причем, как заявляет ФСС, сдать сведения надо и по уволенным работникам (на случай, если у них наступит заболевание или травма в течение 30 дней после увольнения).

Напомним, по закону сдать сведения надо в течение 3 дней после получения их от сотрудника. То есть пока сотрудник ничего не дал, отправлять в ФСС нечего.