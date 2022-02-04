ФСС утвердил новые бланки для проверки работодателей

Акты выездной и камеральной проверки, решение о привлечении к ответственности и еще 10 новых бланков будет применять ФСС в ходе проверок работодателей.
Опубликован приказ от 27.12.2021 № 594.
В частности, утвердили следующие бланки:
- решение о проведении проверки;
- акт камеральной проверки;
- акт выездной проверки;
- требование о возмещении излишне понесенных расходов на выплату пособий;
- решение о привлечении к ответственности;
- решение об отказе в назначении и выплате страхового обеспечения (возмещении расходов страхователя).
Выездные проверки ФСС должны проходить не чаще, чем раз в 3 года.Но могут проверить и раньше, если поступила жалоба от сотрудника, который из-за нерасторопности работодателя не может получить оплату по больничным.
Еще один повод для проверки — если данные работодателя о зарплате сотрудников не сошлись с данными, которые ФСС запрашивает в ПФР.
Также приказом № 593 от 27.12.2021 утверждены бланки для проверок по взносам на травматизм.
Применять новые бланки начнут с 13 февраля.
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