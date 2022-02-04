Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

ФСС утвердил новые бланки для проверки работодателей

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Больничные
Версия для печати

Акты выездной и камеральной проверки, решение о привлечении к ответственности и еще 10 новых бланков будет применять ФСС в ходе проверок работодателей.

Опубликован приказ от 27.12.2021 № 594.

В частности, утвердили следующие бланки:

  • решение о проведении проверки;
  • акт камеральной проверки;
  • акт выездной проверки;
  • требование о возмещении излишне понесенных расходов на выплату пособий;
  • решение о привлечении к ответственности;
  • решение об отказе в назначении и выплате страхового обеспечения (возмещении расходов страхователя).
Выездные проверки ФСС должны проходить не чаще, чем раз в 3 года.

Но могут проверить и раньше, если поступила жалоба от сотрудника, который из-за нерасторопности работодателя не может получить оплату по больничным.

Еще один повод для проверки — если данные работодателя о зарплате сотрудников не сошлись с данными, которые ФСС запрашивает в ПФР.

Также приказом № 593 от 27.12.2021 утверждены бланки для проверок по взносам на травматизм.

Применять новые бланки начнут с 13 февраля.

Гость, прокачайся в профессии!
Пройдите курс повышения квалификации по теме «Управленческий учет с нуля до внедрения». 120 ак.часов, обучение онлайн 1 месяц, официальное удостоверение.

При записи на курс до 6 февраля подарок 12 тысяч рублей — 3 месяца безлимитных консультаций от лучших экспертов «Клерка».

Подборка полезных мероприятий

Разместить