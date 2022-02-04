Малый бизнес предлагают ликвидировать только с одного заявления

Для малого и среднего бизнеса предлагают упростить процедуру ликвидации до одного заявления. Поправки готовят в ФНС и Минэкономразвития.

Чтобы сейчас ликвидировать компанию, нужно несколько раз подать заявление в налоговую, публиковаться в «Вестнике» и в ЕФРСФДЮЛ, два раза составлять ликвидационный баланс, а также решать вопросы с фондами.

Но если компания фактически не действует, работников нет, долгов нет, также нет недвижимости и транспорта — ее предлагают исключать из реестра в упрощенном порядке.

Кроме перечисленных условий, для этого компания должна:

быть в реестре МСП;

не быть плательщиком НДС;

не быть должником перед кредиторами, работниками, налоговой;

не быть в процессе ликвидации, банкротства, реорганизации, уменьшения уставного капитала;

о нем не должно быть метки в ЕГРЮЛ о недостоверных сведениях.

У третьих лиц, чьи интересы такой упрощенной ликвидацией могут быть затронуты, будет три месяца, чтобы ее оспорить.

По материалам « РБК ».