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Малый бизнес предлагают ликвидировать только с одного заявления

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Рубрика Ликвидация
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Для малого и среднего бизнеса предлагают упростить процедуру ликвидации до одного заявления. Поправки готовят в ФНС и Минэкономразвития.

Чтобы сейчас ликвидировать компанию, нужно несколько раз подать заявление в налоговую, публиковаться в «Вестнике» и в ЕФРСФДЮЛ, два раза составлять ликвидационный баланс, а также решать вопросы с фондами.

Но если компания фактически не действует, работников нет, долгов нет, также нет недвижимости и транспорта — ее предлагают исключать из реестра в упрощенном порядке.

Кроме перечисленных условий, для этого компания должна:

  • быть в реестре МСП;
  • не быть плательщиком НДС;
  • не быть должником перед кредиторами, работниками, налоговой;
  • не быть в процессе ликвидации, банкротства, реорганизации, уменьшения уставного капитала;
  • о нем не должно быть метки в ЕГРЮЛ о недостоверных сведениях.
У третьих лиц, чьи интересы такой упрощенной ликвидацией могут быть затронуты, будет три месяца, чтобы ее оспорить.

По материалам «РБК».

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