Малый бизнес предлагают ликвидировать только с одного заявления

Для малого и среднего бизнеса предлагают упростить процедуру ликвидации до одного заявления. Поправки готовят в ФНС и Минэкономразвития.
Чтобы сейчас ликвидировать компанию, нужно несколько раз подать заявление в налоговую, публиковаться в «Вестнике» и в ЕФРСФДЮЛ, два раза составлять ликвидационный баланс, а также решать вопросы с фондами.
Но если компания фактически не действует, работников нет, долгов нет, также нет недвижимости и транспорта — ее предлагают исключать из реестра в упрощенном порядке.Кроме перечисленных условий, для этого компания должна:
- быть в реестре МСП;
- не быть плательщиком НДС;
- не быть должником перед кредиторами, работниками, налоговой;
- не быть в процессе ликвидации, банкротства, реорганизации, уменьшения уставного капитала;
- о нем не должно быть метки в ЕГРЮЛ о недостоверных сведениях.
У третьих лиц, чьи интересы такой упрощенной ликвидацией могут быть затронуты, будет три месяца, чтобы ее оспорить.По материалам «РБК».
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