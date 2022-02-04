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📊 Нефть растет, биткоин тоже. Инвестиционный дайджест утра

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Рубрика Инвестиции
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Внешний фон с утра позитивный.

⏫ Доллар торгуется по 76,2 ₽;

⏫ Нефть выросла до 91,6$;

⏫ Биткоин стоит 37300$ (вчера 36850);

⏫ У Amazon хороший отчет: рекордная выручка, EPS почти в 10 раз выше прогноза. Компапания заявила о сотрудничестве с огромным количеством компаний: PayPal, Meta, Starbucks, Cisco, Lockheed Martin и др.;

⏫ OR Group (Обувь России) допустила дефолт по облигациям на 592 млн рублей;

⏫ В ТПП заявили, что бизнес России и США настроен на развитие сотрудничества;

⏫ Atomyze первой получила лицензию ЦБ на управление цифровыми финактивами.

Новости и аналитика для инвесторов в специальном разделе «Клерка».

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