📊 Нефть растет, биткоин тоже. Инвестиционный дайджест утра

Внешний фон с утра позитивный.
⏫ Доллар торгуется по 76,2 ₽;
⏫ Нефть выросла до 91,6$;
⏫ Биткоин стоит 37300$ (вчера 36850);
⏫ У Amazon хороший отчет: рекордная выручка, EPS почти в 10 раз выше прогноза. Компапания заявила о сотрудничестве с огромным количеством компаний: PayPal, Meta, Starbucks, Cisco, Lockheed Martin и др.;
⏫ OR Group (Обувь России) допустила дефолт по облигациям на 592 млн рублей;
⏫ В ТПП заявили, что бизнес России и США настроен на развитие сотрудничества;
⏫ Atomyze первой получила лицензию ЦБ на управление цифровыми финактивами.
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