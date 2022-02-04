Если срок патента уже закончился, право на него не теряется

В случае превышения доходного лимита слет с ПСН по всем патентам происходит задним числом. Но это не касается тех патентов, у которых к моменту превышения уже закончился срок.

Разъяснение с примерами дано в письме ФНС № СД-4-3/899@ от 27.01.2022.

ИП считается утратившим право на ПСН и перешедшим на ОСНО, УСН или ЕСХН с начала налогового периода, на который ему был выдан патент.

Если патент был с 01.01.2021 по 31.12.2021, а превышение доходов случилось в декабре, то ИП лишается права на патент с 01.01.2021, то есть задним числом.

При этом ИП должен подать в ИФНС заявление об утрате права.

В этом заявлении надо указать все патенты, которые на данный момент действуют. Если патентов несколько и какой-то из них к декабрю уже закончился, его указывать не надо. По нему потери права не будет.

Как говорится, что было, то прошло.

В это случае ИП переходит с ПСН на другой режим с наиболее ранней даты начала действия одного из действующих патентов.

Пример ИП в календарном году получил несколько патентов: патент № 1 с периодом действия с 01.01.2021 по 31.03.2021;

патент № 2 с периодом действия с 01.01.2021 по 31.12.2021;

патент № 3 с периодом действия с 01.04.2021 по 30.09.2021. З01.08.2021 ИП утратил право на применение ПСН. Так как срок действия патента № 1 на 01.08.21 уже истек, то по нему утрата права на патент не возникает. Значит, ИП утрачивает право на применение ПСН по патентам № 2 и № 3.