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Встречайте, в рейтинге «Клерка» новая компания — «АудитПроСервис»

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Рубрика Бухгалтерия
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Наш «Рейтинг компаний» пополнился еще одним крутым сервисом. Давайте знакомиться!

«АудитПроСервис» — это сервис для проверки учета и отчетности бухгалтерий бюджетных учреждений.

Среди его функций:

  • создание сервисов проверок баз, отчетности для программы 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 2.0;
  • помощь с учетной политикой, инвентаризацией, ОКОФ, бюджетной классификацией.

Дают законодательные справки, полный анализ ошибок.

Разработчики сервиса открыты к обратной связи и ждут комментариев о своей работе. Давайте им поможем?

Оставить свои отзывы, если вы уже работали с «АудитПроСервис», можно здесь.

 

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