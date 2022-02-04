Встречайте, в рейтинге «Клерка» новая компания — «АудитПроСервис»

Наш «Рейтинг компаний» пополнился еще одним крутым сервисом. Давайте знакомиться!
«АудитПроСервис» — это сервис для проверки учета и отчетности бухгалтерий бюджетных учреждений.
Среди его функций:
- создание сервисов проверок баз, отчетности для программы 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 2.0;
- помощь с учетной политикой, инвентаризацией, ОКОФ, бюджетной классификацией.
Дают законодательные справки, полный анализ ошибок.
Разработчики сервиса открыты к обратной связи и ждут комментариев о своей работе. Давайте им поможем?
Оставить свои отзывы, если вы уже работали с «АудитПроСервис», можно здесь.
Гость, прокачайся в профессии!
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