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Больше всего доверяют бухгалтерам от 40 до 49 лет

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Рубрика Бухгалтеры
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40–49 лет — самый располагающий возраст для профессий, где требуется многолетний практический опыт. Это врачи, юристы, бухгалтеры, инженеры, учителя.

Опрос провел портал SuperJob.

Расклад по оптимальному возрасту бухгалтеров (когда специалист вызывает доверие) такой:

  • 40 — 49 лет — 33 %;
  • 30 — 39 лет — 23 %;
  • 50 — 59 % — 16 %;
  • до 29 лет — 5 %;
  • 60 лет и старше — 3 %.

А вот курьеры и бармены чем моложе, тем лучше.

Среди возрастных работников (60+) наибольшее доверие вызывают учителя. А вот операторам call-центра такого возраста доверия нет вообще.

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