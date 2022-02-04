Больше всего доверяют бухгалтерам от 40 до 49 лет

40–49 лет — самый располагающий возраст для профессий, где требуется многолетний практический опыт. Это врачи, юристы, бухгалтеры, инженеры, учителя.

Опрос провел портал SuperJob.

Расклад по оптимальному возрасту бухгалтеров (когда специалист вызывает доверие) такой:

40 — 49 лет — 33 %;

30 — 39 лет — 23 %;

50 — 59 % — 16 %;

до 29 лет — 5 %;

60 лет и старше — 3 %.

А вот курьеры и бармены чем моложе, тем лучше.

Среди возрастных работников (60+) наибольшее доверие вызывают учителя. А вот операторам call-центра такого возраста доверия нет вообще.