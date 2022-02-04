Больше всего доверяют бухгалтерам от 40 до 49 лет

40–49 лет — самый располагающий возраст для профессий, где требуется многолетний практический опыт. Это врачи, юристы, бухгалтеры, инженеры, учителя.
Опрос провел портал SuperJob.
Расклад по оптимальному возрасту бухгалтеров (когда специалист вызывает доверие) такой:
- 40 — 49 лет — 33 %;
- 30 — 39 лет — 23 %;
- 50 — 59 % — 16 %;
- до 29 лет — 5 %;
- 60 лет и старше — 3 %.
А вот курьеры и бармены чем моложе, тем лучше.
Среди возрастных работников (60+) наибольшее доверие вызывают учителя. А вот операторам call-центра такого возраста доверия нет вообще.
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