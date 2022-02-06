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Директор утратил доверие к главбуху. Как ее уволить?

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Рубрика Трудовое право
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Нерадивого главбуха можно уволить в связи с утратой доверия, если она работает с деньгами. Но должна быть соблюдена процедура.

Обращение работодателя по этому вопросу разобрал Роструд.

На портал обратился работодатель с жалобой на главного бухгалтера.

Главбух плохо исполняет свои обязанности, прогуливает работу, хамит руководству и коллегам. А еще она вынесла с работы кассовые документы.  

Кроме того, она вымогает свою зарплату за ноябрь и декабрь и шантажирует директора на статьей 142 ТК (ответственность за несвоевременную выплату зарплаты).

Руководитель утратил к ней доверие и хотел бы уволить такую сотрудницу.

Роструд рассказал о процедуре увольнения.

Для увольнения работника по п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК (утрата доверия) его трудовая функция должна быть связана с непосредственным обслуживанием товарных или денежных ценностей.

Утрата доверия — оценочное понятие, и работодатель вправе самостоятельно квалифицировать действия работника с учетом личности последнего, обстоятельств совершения виновных действий т. п.

Для увольнения работника по этой статье надо соблюсти процедуру привлечения к дисциплинарной ответственности.

У работника надо запросить письменное объяснение по факту нарушения.

Если через 2 рабочих дня ответа не будет, надо составить акт в присутствии свидетелей об отказе работника дать письменное объяснение.

Потом работодатель издает приказ о привлечении работника к дисциплинарной ответственности в виде увольнения в связи с утратой доверия и знакомит с приказом работника.

Уволить по этой статье можно не позднее одного месяца со дня обнаружения работодателем факта нарушения.

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