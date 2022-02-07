Отчим может оформить вычет по НДФЛ на детей своей жены от другого брака

Стандартные вычеты на детей предоставляются как родителям, так и супругам родителей. Если мужчина женился на женщине с двумя детьми и в браке родился еще один ребенок, вычет дадут на всех троих.

В подобной ситуации вычет будет такой: 1 400 — на первого ребенка жены;

1 400 — на второго ребенка жены;

3 000 — на совместного ребенка.

Вычет дают, пока доход не превысит 350 тысяч рублей.

Для подтверждения права на вычет мужчина должен представить в бухгалтерию:

письменное заявление;

копии свидетельств о рождении детей;

копию свидетельства о регистрации брака с их матерью.

Разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/107755 от 29.12.2021.