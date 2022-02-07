Отчим может оформить вычет по НДФЛ на детей своей жены от другого брака

Стандартные вычеты на детей предоставляются как родителям, так и супругам родителей. Если мужчина женился на женщине с двумя детьми и в браке родился еще один ребенок, вычет дадут на всех троих.
В подобной ситуации вычет будет такой:
- 1 400 — на первого ребенка жены;
- 1 400 — на второго ребенка жены;
- 3 000 — на совместного ребенка.
Вычет дают, пока доход не превысит 350 тысяч рублей.
Для подтверждения права на вычет мужчина должен представить в бухгалтерию:
- письменное заявление;
- копии свидетельств о рождении детей;
- копию свидетельства о регистрации брака с их матерью.
Разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/107755 от 29.12.2021.
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