Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Отчим может оформить вычет по НДФЛ на детей своей жены от другого брака

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Стандартный вычет
Версия для печати

Стандартные вычеты на детей предоставляются как родителям, так и супругам родителей. Если мужчина женился на женщине с двумя детьми и в браке родился еще один ребенок, вычет дадут на всех троих.

В подобной ситуации вычет будет такой:

  • 1 400 — на первого ребенка жены;
  • 1 400 — на второго ребенка жены;
  • 3 000 — на совместного ребенка.

Вычет дают, пока доход не превысит 350 тысяч рублей.

Для подтверждения права на вычет мужчина должен представить в бухгалтерию:

  • письменное заявление;
  • копии свидетельств о рождении детей;
  • копию свидетельства о регистрации брака с их матерью.

Разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/107755 от 29.12.2021.

Гость, прокачайся в профессии!

Пройдите курс повышения квалификации по теме «Управленческий учет с нуля до внедрения». 120 ак.часов, обучение онлайн 1 месяц, официальное удостоверение.

При записи на курс до 6 февраля подарок 12 тысяч рублей — 3 месяца безлимитных консультаций от лучших экспертов «Клерка».

Подборка полезных мероприятий

Разместить