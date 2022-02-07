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Оплату за допвыходные родителям детей-инвалидов возмещает ФСС

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Рубрика Трудовое право
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У родителя, опекуна или попечителя ребенка-инвалида есть право на 4 дополнительных выходных дня в месяц. Эти дни могут распределить между собой оба родителя на свое усмотрение. Работодатель оплачивает выходные, а затем возмещает расходы в ФСС.

С 2022 года действует новый порядок возмещения расходов работодателей на оплату допвыходных по уходу за ребенком-инвалидом. Он утвержден постановлением правительства от 09.08.2021 № 1320.

Допвыходные дни не предоставляются:

  • в период ежегодного отпуска;
  • в период отпуска без сохранения зарплаты;
  • в период отпуска по уходу за ребенком.
При этом у другого родителя сохраняется право на 4 выходных.

Дни, не использованные в календарном месяце, не переносятся на другой месяц, и их количество не увеличивается, если в семье более одного ребенка-инвалида.

Для возмещения расходов работодатель представляет в ФСС:

  • заявление о возмещении расходов;
  • заверенную копию приказа о предоставлении дополнительных выходных дней.
В течение 10 рабочих дней со дня получения документов ФСС принимает решение о возмещении расходов и в течение 2 рабочих дней перечисляет средства.

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