Оплату за допвыходные родителям детей-инвалидов возмещает ФСС

У родителя, опекуна или попечителя ребенка-инвалида есть право на 4 дополнительных выходных дня в месяц. Эти дни могут распределить между собой оба родителя на свое усмотрение. Работодатель оплачивает выходные, а затем возмещает расходы в ФСС.
С 2022 года действует новый порядок возмещения расходов работодателей на оплату допвыходных по уходу за ребенком-инвалидом. Он утвержден постановлением правительства от 09.08.2021 № 1320.Допвыходные дни не предоставляются:
- в период ежегодного отпуска;
- в период отпуска без сохранения зарплаты;
- в период отпуска по уходу за ребенком.
Дни, не использованные в календарном месяце, не переносятся на другой месяц, и их количество не увеличивается, если в семье более одного ребенка-инвалида.Для возмещения расходов работодатель представляет в ФСС:
- заявление о возмещении расходов;
- заверенную копию приказа о предоставлении дополнительных выходных дней.
Гость, прокачайся в профессии!
Пройдите курс повышения квалификации по теме «Управленческий учет с нуля до внедрения». 120 ак.часов, обучение онлайн 1 месяц, официальное удостоверение.
При записи на курс до 6 февраля подарок 12 тысяч рублей — 3 месяца безлимитных консультаций от лучших экспертов «Клерка».