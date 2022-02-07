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Если в счете-фактуре нет прослеживаемых товаров, прочерки ставить не надо

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Рубрика Прослеживаемость товаров
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При реализации товаров, подлежащих прослеживаемости, надо заполнять графы 11 — 13 счета-фактуры. Если таких товаров нет, то эти графы просто не заполняются. Ставить там прочерки не надо.

2 Это касается как бумажных, так и электронных счетов-фактур.

Более того, при оформлении счетов-фактур в электронной форме без прослеживаемых товаров, не требуется не только проставления прочерков в графах 11 — 13, но и формирования в печатной форме самих граф.

Если же компания продает комплекты, включающих в себя прослеживаемую номенклатуру, в графах 11 — 13 надо отражать реквизиты по каждому прослеживаемому товару, включенному в набор (комплект).

Такое разъяснение дает ФНС в письме № ЕА-4-26/1125@ от 01.02.2022.

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