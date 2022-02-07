ЦБ может повысить ключевую ставку до 9,5%

Центробанк повысит ключевую ставку на заседании 11 феврали, причем заметно, считают аналитики. Причина — инфляция и не думает останавливаться и подобралась к значению в 9%.

Это будет уже восьмой раз подряд. Начиная с марта прошлого года ЦБ начал повышать ставку с 4,25% до ныне действующих 8,5%. Последний раз стразу на один процентный пункт (в декабре).

На тот момент инфляция составляла 8,4%, и потому для аналитиков очевидным кажется тот факт, что в эту пятницу ее снова поднимут — инфляция в январе ускорилась до 8,9%. Причем, повышать, скорее всего, будет снова на один процентный пункт — до 9,5% годовых

А это, с одной стороны, повысит доходность вкладов, а с другой — сделает кредиты, в частности, ипотеку, еще более дорогими.

По материалам «РГ».