Главный бухгалтер детского сада похитила 18 миллионов рублей

Главбух детского сада в Таганроге несколько лет похищала часть денег, которые поступали из бюджета. В итоге набежало почти 18 миллионов.
По версии следствия, она вносила ложные сведения в документы. В одном случае повысила себе зарплату, ни с кем это не согласовав. В другом — устроила на работу «мертвые души», а их зарплату забирала себе.
Всего за три года она «заработала» 17 млн 815,7 тысяч рублей. В итоге привлекла к себе внимание налоговиков и полиции. Теперь ей грозит до 10 лет, плюс крупный штраф.
По материалам «Городской репортер».
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