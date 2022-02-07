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Главный бухгалтер детского сада похитила 18 миллионов рублей

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Рубрика Экономические преступления
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Главбух детского сада в Таганроге несколько лет похищала часть денег, которые поступали из бюджета. В итоге набежало почти 18 миллионов.

По версии следствия, она вносила ложные сведения в документы. В одном случае повысила себе зарплату, ни с кем это не согласовав. В другом — устроила на работу «мертвые души», а их зарплату забирала себе.

Всего за три года она «заработала» 17 млн 815,7 тысяч рублей. В итоге привлекла к себе внимание налоговиков и полиции. Теперь ей грозит до 10 лет, плюс крупный штраф.

По материалам «Городской репортер».

 

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